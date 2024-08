Tief und angeschwärzt – Skoda Superb Sportline

Anzeige

SP-X/Weiterstadt. Skoda bietet sein Flaggschiff Superb nun in der Ausstattung „Sportline“ an. Sie umfasst unter anderem 18-Zoll-Felgen, schwarze Karosserie-Zierteile und Vordersitze mit integrierten Kopfstützen. Zur weiteren Ausstattung zählen Matrix-LED-Licht und Sportfahrwerk. Kombinierbar ist die neue Linie mit Kombi und Limousine in allen Antriebsvarianten, die Preise dürften bei rund 48.000 Euro starten. Bislang ist der Superb in den Varianten „Essence“ und „Selection“ sowie als edel ausgestattetes „L&K“-Modell zu haben.

Skoda bietet den Superb nun als Sportline-Modell an Foto: Skoda

Holger Holzer/SP-X