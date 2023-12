Teurer als erwartet – Marktstart für Tesla Cybertruck

Mit großer Spannung hat die Autowelt auf den Serienstart des Tesla Cybertruck gewartet. Jetzt ist er da und sieht ziemlich genau so aus, wie er 2019 vorgestellt wurde.

In den USA ist der Tesla Cybertruck nun offiziell in den Markt gestartet Foto: Tesla

SP-X/Austin. Tesla hat in seiner Firmenzentrale in Austin/Texas erste Exemplare des 2019 vorgestellten Cybertruck an Kunden ausgeliefert und weitere Details zu Technik und Preis genannt. Letzterer wird deutlich höher ausfallen als zunächst angekündigt.

Fast 61.000 Dollar, umgerechnet rund 56.000 Euro, ruft Tesla demnach für die erst 2025 verfügbare Einstiegsversion des Cybertruck in den USA auf. Gegenüber dem vor vier Jahren angekündigten Basispreis von 40.000 Dollar entspricht das einem Aufschlag von mehr als 50 Prozent. Dafür gibt es die heckgetriebene Single-Motor-Version, die einen Sprint auf 100 km/h in unter sieben Sekunden erlaubt und maximal 180 km/h erreicht. Leistungsdaten des Antriebs wurden keine genannt. Die Reichweite wird mit 250 Meilen angegeben, was 400 Kilometer entspricht.

Bis zu 550 Kilometer bietet die allradgetriebene Version Dual-Motor mit 450 kW/610 PS, die in rund vier Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten kann. Der Preis für die 2024 verfügbare Version beträgt rund 80.000 Dollar oder 73.500 Euro. Topversion ist das Cyberbeast mit dreimotorigem Allradantrieb 630 kW/857 PS Systemleistung. Damit soll der über drei Tonnen schwere und fast 5,70 Meter lange Pick-up den Standardsprint in weniger als 3 Sekunden absolvieren und maximal 210 km/h erreichen. Die Reichweite beträgt 510 Kilometer, der Preis rund 100.000 Dollar beziehungsweise 92.000 Euro.

Bei der Serienversion hat sich der Cybertruck im Vergleich zur Premiere in 2019 zwar einiges geändert, optisch entspricht sie jedoch dem kantigen Designentwurf, der ein großes Medienecho und auch großes Interesse bei Autokunden geweckt hat. In den USA sollen Tesla für den Cybertruck mehr als eine Million Vorbestellungen vorliegen. Bis diese bedient werden, dürften einige Jahre vergehen.

Über die Frage, ob der Cybertruck auch offiziell nach Deutschland kommen könnte, darf weiterhin spekuliert werden. Wie eine Sprecherin von Tesla Deutschland auf Anfrage antwortete, liegen weiterhin keine Informationen über einen Europa-Start vor. Einige Experten haben in der Vergangenheit Skepsis hinsichtlich möglicher Marktstart-Perspektiven des Cybertruck geäußert, da dieser kaum europäische Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Fußgängern und anderer Verkehrsteilnehmer erfüllen dürfte. Als Gründe wurden die schiere Masse, eine steife Grundkonstruktion und die kantigen Außenhaut genannt. Dennoch dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis erste Fahrzeuge als Grauimporte nach Europa kommen und per Einzelabnahme eine Zulassung zum Straßenverkehr erhalten.

Mario Hommen/SP-X