Teure Innenstädte, günstigere Randgebiete – Kfz-Versicherung

Wer mitten in der Stadt lebt, muss mit hohen Kosten für die Miete rechnen. Und auch die Kfz-Versicherung ist teurer als in den Außenbezirken. Dafür gibt es Gründe.

SP-X/München. Die Tarife bei der Kfz-Versicherung können innerhalb einer Stadt stark variieren, je nachdem ob der Versicherungsnehmer in der City oder am Rand gemeldet ist. Die Gebiete mit den höchsten Versicherungsbeiträgen liegen in der Regel im oder um das jeweilige Stadtzentrum, wie das Vergleichsportal „Check24“ ermittelt hat. In Berlin kommt es zum Beispiel bei einer Vollkaskoversicherung für ein Familienauto zu Preisunterschieden zwischen Innenstadt und Randbezirken von bis 18 Prozent: In Hamburg sind es bis zu 12,6 Prozent. Die geringsten Unterschiede hat das Vergleichsportal für Nürnberg (6,5 %) und Stuttgart (5,1 %) ausgemacht.

Die Höhe der Prämie bei der Kfz-Versicherung hängt von zahlreichen Faktoren ab, etwa von Fahrzeugmodell, Fahrleistung und Fahrerfahrung. Auch die Meldeadresse des Kunden spielt eine Rolle: Statistisch gesehen kommt es in verkehrsreichen Gebieten wie in Innenstädten zu mehr Unfällen als in den Außengebieten. Außerdem fehlen im Zentrum Garagenstellplätze, wodurch die Gefahr für Vandalismus und Diebstahl steigt.

Elfriede Munsch/SP-X