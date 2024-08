Tesla trotz Verlust an der Spitze – E-Auto-Bestseller

Anzeige

SP-X/Uxbridge. Trotz eines deutlichen Nachfrage-Rückgangs war das Tesla Model Y im Juli das europaweit beliebteste E-Auto. In EU und Vereinigtem Königreich rollten 9.544 Einheiten neu auf die Straße, was laut dem Beratungsunternehmen Jato einem Minus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Rang zwei ging an den Newcomer Volvo EX30 mit 6.573 Einheiten, auf dem dritten Platz landete der VW ID.4. Das Wolfsburger SUV büßte 40 Prozent ein und kam auf 5.295 Neuzulassungen. Größte Gewinner des schwachen E-Auto-Monats war der Audi Q4 mit einem Plus von 27 Prozent auf 3.979 Einheiten. Insgesamt kamen 139.300 E-Autos neu in den Verkehr, 6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Das Model Y von Tesla war im Januar das europaweit beliebteste E-Auto Foto: Tesla Motors

Holger Holzer/SP-X