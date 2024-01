Tesla Model Y ist Weltspitze – Pkw-Bestseller

SP-X/Uxbridge. Das Model Y von Tesla war 2023 das weltweit bestverkaufte Auto. Der Elektro-Crossover entthront damit laut vorläufigen Daten der Beratungsagentur Jato den japanischen Hersteller Toyota. Weltweit zählten die Experten 1,23 Millionen Verkäufe, 64 Prozent mehr als im Vorjahr. Rang zwei geht an den Toyota RAV4 mit 1,07 Millionen Fahrzeugen, der dritten Platz an den Toyota Corolla.

Angesichts nur noch weniger Datenlücken sei das Model Y bereits in einer unangreifbaren Position. Der extreme Zuwachs innerhalb eines Jahres sei beispiellos für ein Modell in der globalen Top Ten. Stärkster Markt war China mit 456.000 Einheiten. In Europa wurden 255.000 Fahrzeuge ausgeliefert.

Holger Holzer/SP-X