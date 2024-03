Techno zum Start – Renault Rafale

Der neue Renault Rafale steht in den Startlöchern. Das 4,71 Meter lange SUV-Coupé startet im Sommer zu Preisen ab 43.800 Euro in der Version Techno

Der neue Renault Rafale steht in den Startlöchern. Das 4,71 Meter lange SUV-Coupé startet im Sommer zu Preisen ab 43.800 Euro in der Version Techno Foto: Renault

SP-X/Köln. Der neue Renault Rafale steht in den Startlöchern. Das 4,71 Meter lange SUV-Coupé startet im Sommer zu Preisen ab 43.800 Euro in der Version Techno. Diese bietet unter anderem Navi, Zweizonen-Klimaautomatik und LED-Leuchten. Das ab 48.300 erhältliche Komfortniveau Esprit Alpine hat zusätzlich etwa Allradlenkung, elektrische Heckklappe und beheizbare Vordersitze sowie elektronische Helfer wie Ausstiegsassistenten und Querverkehr-Warner mit automatischem Notbremsassistenten an Bord. Das Panorama-Glasdach mit Flüssigkristall-Technik, das sich auf Knopfdruck oder per Sprachbefehl abdunkeln lässt, ist für beide Ausstattungslinien für je 1.500 Euro zu haben.

Zum Marktstart tritt der Rafale mit einem Vollhybridantrieb mit 147 kW/200 PS Systemleistung an. Renault gibt einen Normverbrauch von 4,7 Litern an. Ende des Jahres folgt eine Vollhybrid-Allradvariante mit 220 kW/300 PS Systemleistung.

Elfriede Munsch/SP-X