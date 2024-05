Tchibo bietet Extras mit Preisvorteil – Bürstner Copa C 500 „Edition One“

Tchibo bietet den Bürstner Copa C 500 als "Edition One" mit Preisvorteil-Paket

Tchibo bietet den Bürstner Copa C 500 als "Edition One" mit Preisvorteil-Paket Foto: Tchibo

SP-X/Hamburg. Noch bis Ende Juli bietet das Handelsunternehmen Tchibo das kompakte Wohnmobil Bürstner Copa C 500 in der Version „Edition One“ mit umfangreicher Ausstattung und Preisvorteil an. Grundmodell ist der rund 55.000 Euro teure Copa C 500, der auf dem knapp über 5 Meter langen Ford Tourneo Custom mit 100 kW/136 PS starkem Dieselantrieb und 6-Gang-Schaltung basiert. Der Campingumbau von Bürstner umfasst Aufstelldach, Schlafsitzbank, Tisch, Küche und einige Staufächer.

Die „Edition One“ ist darüber hinaus mit Extras im Wert von rund 14.500 Euro ausgestattet. Highlights sind eine Markise, zwei zusätzliche Sitzplätze, Abstandstempomat, Standheizung, Bordnavi oder Zwei-Zonen-Klima. Laut Tchibo beinhaltet dieses Ausstattungspaket einen Rabatt von 1.300 Euro. Außerdem gibt es ein rund 440 Euro teures Heckzelt dazu. Der Fahrzeugpreis beträgt rund 68.000 Euro, der gesamte Preisvorteil über 1.700 Euro.

Mario Hommen/SP-X