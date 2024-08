Tausend Kilometer in zwei Jahrzehnten – Grafik: Autobahnnetz

Anzeige

SP-X/Köln. Das deutsche Autobahnnetz ist lang – aber es wächst nur noch langsam. In den vergangenen 20 Jahren hat die Netto-Gesamtlänge lediglich um 1.135 Kilometer auf nun 13.172 Kilometer zugelegt, wie laut Statista aus Daten des Bundesverkehrsministeriums hervorgeht. Den größten Zuwachs seit 2003 verbuchte dabei mit 249 Kilometern das Netz in Bayern, dreistellige Zubau-Kilometer gab es außerdem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Sogar geschrumpft ist die Länge in Baden-Württemberg (minus 28 Kilometer) und Hamburg (minus 7 Kilometer).

Das deutsche Autobahnnetz ist das viertgrößte der Welt Foto: Statista

Trotz der Ausbau-Stagnation hat Deutschland das viertlängste Autobahnsystem der Welt. Länger ist das Netz nur in China (rund 161.000 Kilometer), den USA (rund 78.000 Kilometer) und Spanien (rund 17.000 Kilometer).

Holger Holzer/SP-X