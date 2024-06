Täglich 100.000 Fan-Fahrgäste – Bahn zur Fußball-EM

Anzeige

SP-X/Berlin. Die Fußball-EM in Deutschland sorgt für volle Züge. Die Deutsche Bahn zählte an Spieltagen an den Bahnhöfen der Austragungsorte durchschnittlich jeweils 100.000 Passagiere, die ins Stadion oder zu Fanmeilen reisten. Insgesamt transportierte der Konzern zur Turnier-Halbzeit nach eigenen Angaben bereits rund 6 Millionen Fahrgäste allein in den IC- und ICE-Zügen. Darunter auch Fußballer: Die schweizerische Mannschaft beispielsweise reiste fünf Mal per Zug an, die rumänische vier Mal.

Die Deutsche Bahn wirbt für die Fußball-EM Foto: Deutsche Bahn

Hinsichtlich des Fahrgastaufkommens zieht die Bahn eine positive Bilanz. Allerdings musste der Konzern zuletzt harsche Kritik von Fans einstecken, die sich über Zugpannen Verspätungen und volle Bahnsteige beschwerten. Die Bahn hatte vor Turnierstart angekündigt, im Fernverkehr täglich 10.000 zusätzliche Sitzplätze anzubieten. Zudem seien Bauarbeiten vorgezogen worden, um Verspätungen und Beeinträchtigungen auf wichtigen Strecken zu verhindern.

Holger Holzer/SP-X