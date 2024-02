Supermini mit Hybridantrieb – MG3 feiert Weltpremiere in Genf

Seit mehr als zehn Jahren bietet MG in Großbritannien das Kleinwagenmodell MG3 an. Die Neuauflage soll auch aufs Festland kommen.

Von MG veröffentlichte Skizzen vom MG3 deuten einen Kleinwagen mit sportlicher Aura an Foto: MG Motor

SP-X/Genf. Die zum chinesischen SAIC-Konzern gehörende Automarke MG wird auf dem Genfer Autosalon (26. Februar bis 3. März) eine Neuauflage des Kleinwagenmodells MG3 enthüllen. Mit Details hält sich MG noch zurück. Wie der seit 2012 in Großbritannien angebotene Vorgänger wird die zweite Generation im B-Segment antreten, was die rund vier Meter lange Karosserie erwarten lässt.

Der Blick in den aufgeräumten Innenraum des MG3 ist bereits konkreter Foto: MG Motor

MG spricht von einen Supermini, der sich durch eine sportliche Ausrichtung auszeichnen dürfte. Ein Foto vom Innenraum zeigt konturierte Vordersitze und ein aufgeräumtes Cockpit mit zwei Displays. MG kündigt zudem einen Hybridantrieb mit niedrigem Verbrauch an, der einen vergleichsweise hohen elektrischen Fahranteil erlauben soll. Noch 2024 will MG den MG3 in Europa auf den Markt bringen. Die Preise dürften um 20.000 Euro starten.

Mario Hommen/SP-X