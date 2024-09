Süden top und flop – Ladesäulen-Belegung

In Böblingen sind die E-Auto-Ladesäulen deutschlandweit am besten ausgelastet. Knapp 300 Kilometer weiter, sind sie kaum gefragt.

SP-X/Berlin. In Süddeutschland sind Ladesäulen für E-Autos am stärksten gefragt, wie sich aus einer Statistik des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ergibt. Die höchste Auslastung der öffentlichen Fahrstrom-Infrastruktur gibt es demnach in Böblingen, wo im Schnitt 29,2 Prozent der Ladepunkte gleichzeitig besetzt sind. Komplettiert wird die deutsche Top von Aschaffenburg, München, Landau und Erlangen, wo die Belegungswerte zwischen 26,6 und 22 Prozent liegen. Auch die Stadt mit der geringsten Auslastung liegt in Bayern: In Coburg sind im Schnitt nur 3,1 Prozent aller Ladepunkte belegt. Wenig nachgefragt ist öffentliches Laden auch in Görlitz und dem Altmarkkreis Salzwedel mit jeweils rund 3,5 Prozent. Der bundesweite Schnitt liegt bei 14,5 Prozent.

Holger Holzer/SP-X