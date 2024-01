Stromer überwiegen – Sieger beim Green NCAP 2023

Ora bringt nun die GT-Version der Funky Cat Foto: Ora

SP-X/Leuven. Green NCAP hat die umweltverträglichsten Fahrzeuge der 2023 getesteten Autos gekürt. Sieger in der Kategorie „Vollelektrische Autos“ ist der Ora Funky Cat. Der kompakte Stromer aus China überzeugte die Tester außerdem in der Kategorie „Kleine Familienautos“ durch gute Effizienz unter verschiedenen Bedingungen sowie seine hohe Ladeeffizienz.

Der Opel Mokka positionierte sich in der Kategorie „Dieselfahrzeuge“ an erster Stelle. Geringer Verbrauch und das Abgasnachbehandlungssystem, das für einen geringen Schadstoffausstoß sorgt, waren für den ersten Platz maßgeblich. Auch beim Skoda Kamiq waren diese Bewertungspunkte ausschlaggebend, so dass das SUV mit Benzinantrieb den ersten Rang in der Klasse der „Benzinerfahrzeuge“ erreichte. Green NCAP stuft beide Modelle als Referenz für leistungsstarke Fahrzeuge mit konventionellen fossilen Brennstoffen ein.

In der Klasse der „Businessfahrzeuge“ hat das Tesla Model S die Nase vorn. Die Tester loben Energieeffizienz, Leistung und Reichweite. Der elektrische Renault Kangoo fuhr in der Kategorie „kleine Vans“ auf die Poleposition. Die Tester sind von dem technischen Layout mit kleiner Batterie (45 kWh) für den Kurzstreckeneinsatz angetan.

Der VW ID.5 beeindruckte die Tester von Green NCAP durch seine Effizienz. Trotz seines hohen Gewichts zählten die ermittelten Verbrauchswerte zu den niedrigsten, die Green NCAP bisher gemessen hat: daher Platz 1 bei den „Kleinen SUV“.

Green NCAP überprüft Fahrzeuge mithilfe von eigenen Verbrauchs- und Abgastests im Labor und auf der Straße und will so das Umweltverhalten neuer Pkw detailliert bewerten.

Elfriede Munsch/SP-X