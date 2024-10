Strom fürs Netz ab 2026 – Nissan Energy

Das bidirektionale V2G-Laden soll den Besitz eines Elektroautos attraktiver machen. Nissan will 2026 starten.

Nissan will das V2G-Laden zum Standard machen

SP-X/Köln. Elektroautos von Nissan sollen künftig Strom verkaufen können. Der japanische Hersteller will ab 2026 in Europa eine nach eigenen Angaben bezahlbare Vehicle-to-Grid-Technik (V2G) für bidirektionales Laden anbieten. Die Hochvoltbatterie von E-Pkw der Marke könne so Energie für den eigenen Haushalt oder gegen Entgelt für das öffentliche Netz zur Verfügung stellen. Nutzer sollen die Stromkosten ihres Fahrzeugs durch intelligentes Laden und Entladen um 50 Prozent senken können.

Der Start der „Nissan Energy“ genannten Technik erfolgt im Vereinigten Königreich, wo Nissan ein bidirektionales AC-Bordladegerät anbieten will. Je nach Stromnetz soll in anderen Ländern auch bidirektionales DC-Laden möglich sein.

Holger Holzer/SP-X