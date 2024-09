Start unter 20.000 Euro – Leapmotor T03

Unter der Marke Leapmotor will Opel-Mutter Stellantis günstige E-Autos nach Europa bringen. Das Debüt-Modell zumindest ist ein Preisbrecher.

SP-X/Rüsselsheim. Zu Preisen ab 18.900 Euro bringt Stellantis Ende September den Elektro-Kleinstwagen Leapmotor T03 nach Deutschland. Der 3,62 Meter lange Fünftürer mit 70 kW/95 PS speichert den Fahrstrom in einem mit 37,3 kWh Kapazität relativ großen Akku, die Reichweite soll bei 265 Kilometern liegen. Hauptwettbewerber ist der Dacia Spring, der aktuell ab 17.000 Euro angeboten wird und 225 Kilometer weit kommen soll.

Der Leapmotor T03 startet im Herbst Foto: Leapmotor

Im Oktober folgt mit dem Kompakt-SUV C 10 das zweite Modell der neuen Stellantis-Marke mit chinesischem Hintergrund. Die Preise starten bei 36.400 Euro. Zunächst kommen die in Deutschland verkauften Fahrzeuge aus China, später könnte eine Montage in Europa anlaufen.

Holger Holzer/SP-X