Start in Deutschland – Hongqi E-HS9

Bereits auf der IAA 2019 zeigte der Staatskarossen-Hersteller Hongqi erstmals Flagge in Deutschland. Jetzt gibt es ein erstes Modell der Nobelmarke hierzulande offiziell zu kaufen.

SP-X/Köln. Die chinesische Nobelmarke Hongqi ist jetzt auch offiziell in Deutschland vertreten. Einziges bestellbares Modell ist der über 5,20 Meter lange Elektro-SUV E-HS9, der in drei Varianten als Sechs- oder Siebensitzer angeboten wird.

Rund 80.000 Euro kostet das siebensitzige Einstiegsmodell Premium mit 405 kW/551 PS starkem Allradantrieb und einer 99 kWh großen Batterie für 465 Kilometer Reichweite. Per Schnelllader können bis zu 140 kW in die Batterie gepumpt werden. Die Ausstattung umfasst unter anderem 21-Zoll-Leichtmetallräder, Lenkradheizung, Abstandstempomat, Infotainmentsystem mit Touchscreen, Audiosystem, Navigation, Beifahrer-Entertainment-Bildschirm, elektrisches Panorama-Schiebedach, elektrisch verstell- und beheizbare Sitze in den vorderen Reihen, LED-Matrix-Scheinwerfer und Klimaautomatik.

Alternativ gibt es den sechssitzigen Exclusive, der unter anderem Sitze mit Nappalederbezug bietet. Als Exclusive LR wird der E-HS9 mit einer größeren 120-kWh-Batterie angeboten, die bei gleicher Antriebstechnik eine Reichweite von 515 Kilometern erlaubt.

Wer einen E-HS9 haben möchte, kann seine Bestellung über die deutschsprachige Hongqi-Website aufgeben. Derzeit gibt es außerdem einen Pop-up-Store im Frankfurter Skyline Plaza.

Mario Hommen/SP-X