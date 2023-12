Stark in den USA – Grafik: Teslas Absatzmärkte

2022 kam Tesla auf seinem Heimatmarkt in den USA auf einen Verkaufsanteil von 50 Prozent bei batterieelektrischen Pkw Foto: Statista

SP-X/Köln. 2022 kam Tesla auf seinem Heimatmarkt in den USA auf einen Verkaufsanteil von 50 Prozent bei batterieelektrischen Pkw. Ein Jahr zuvor lag der Anteil an verkauften E-Autos bei 60 Prozent. Wettbewerber wie Ford und der Stellantis-Konzern (je 7 %) sowie der VW-Konzern, BMW und Kia (je 5 %) machen nach Auswertungen des International Council on Clean Transportation (ICCT) gegenüber dem Marktführer Boden gut. Deutlich geringer fällt Teslas Marktanteil in China und Europa aus, wie die Statista-Grafik auf Datenbasis des ICCT zeigt. So erreichte Tesla 2022 in China einen Marktanteil bei den Stromern von 10 Prozent, in Europa sind es 8 Prozent. In China führt BYD (29 %), in Europa der VW-Konzern (23 %).

Elfriede Munsch/SP-X