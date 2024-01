Stabile Preise – Skoda Scala/Kamiq ab sofort bestellbar

Der in einigen Details überarbeitete Skoda Scala ist ab sofort zu Preisen von 23.400 Euro bestellbar Foto: Skoda

SP-X/Weiterstadt. Die Sommer 2023 in aufgefrischter Form vorgestellten Skoda-Baureihen Kamiq und Scala sind ab sofort in Deutschland bestellbar. Den Einstieg markiert der kompakte Scala mit 70 kW/95 PS starkem 1,0-Liter-Benziner zu Preisen ab 23.400 Euro. Rund 1.000 Euro mehr kostet der gleichmotorisierte Kamiq in der Basisausstattung Essence. Die Einstiegspreise bleiben damit Vor-Facelift-Niveau.

Auch der Kamiq hat einen neues Gesicht erhalten. Allerdings muss man genau hinschauen, um Unterschiede zum Vorgänger zu entdecken Foto: Skoda

Alternativ zur Basis stehen für beide Baureihen die Ausstattungen Selection und Monte Carlo sowie sechs Interieurvarianten zur Wahl. Neben dem Einstiegsbenziner werden noch ein 1,0-Liter-Dreizylinder mit 85 kW/115 PS sowie ein 1,5-Liter-TSI mit 110 kW/150 PS angeboten. Den Basismotor kombiniert Skoda mit Fünfgang-Handschaltgetriebe, die stärkeren Ottomotoren sind mit manuellem Sechsganggetriebe oder siebenstufigem Doppelkupplungsgetrieben kombinierbar.

Für die Klimaautomatik hat Skoda eine neue Bedieneinheit in Scala und Kamiq eingeführt Foto: Skoda

Mario Hommen/SP-X