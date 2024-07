Stabile Lage – Caravaning-Markt

Von Elfriede Munsch, SP-X

i Im ersten Halbjahr wurden nach Angaben des Caravaning Industrie Verbands (CIVD) in Deutschland 57.893 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen Foto: CIVD

In den vergangenen Jahren litt die Wohnmobilbranche unter der Lieferkettenproblematik. Die hat sich gebessert, was man auch an den Zulassungszahlen merkt.