Spielend schnell – Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept

Genesis hat mit dem X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept bald einen Boliden in der virtuellen Autowelt am Start Foto: Genesis

SP-X/Barcelona. Hyundais Premium-Ableger Genesis ist nun auch als Marke in der virtuellen Autowelt präsent. X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept lautet der lange Name eines potenten Zweisitzers mit offenem Dach, der ab Januar 2024 in der Rennsimulation Gran Turismo gefahren werden kann. Es handelt sich um einen athletisch geformten, flachen Zweisitzer, der von einer virtuellen Kombination aus V6-Benziner und einem E-Motor angetrieben wird. Der V6 soll 640 kW/870 PS leisten, der E-Motor von Yasa 148 kW/201 PS, woraus sich eine Systemleistung von 788 kW/1.071 PS ergibt.

Beim Genesis Gran X handelt es sich um eine Frontmittelmotor-Flunder mit über 1.000 PS Foto: Genesis

Der X Gran, den Genesis als lebensechtes Showcar aufgebaut hat, weist einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,34 auf. Die Carbon-Kabine bietet einen aufgeräumten und puristischen Arbeitsplatz. In der Lenkradmitte sitzt ein kleines Display, das fahrrelevante Informationen anzeigt. In der Armaturenbrettmitte befinden sich außerdem zwei runde Anzeige- und Bedienelemente.

Die Endrohre der Abgasanlage befinden sich zwischen Fahrgastkabine und dem breiten Heckspoiler Foto: Genesis

Mario Hommen/SP-X