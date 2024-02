Sondermodell zum 50sten – VW Golf

VW legt ein Sondermodell des Golf auf Foto: VW

SP-X/Wolfsburg. Zum fünften runden Geburtstag seiner Erfolgs-Baureihe legt VW ein Sondermodell des frisch gelifteten Golf auf. In der ab 36.820 Euro erhältlichen „Edition 50“ haben Limousine und Kombi unter anderem das große Infotainmentsystem, 18-Zoll-Felgen, einen mit dunklem Stoff bezogenen Dachhimmel sowie ein beleuchtetes vorderes Markenlogo an Bord. Erkennbar ist die Jubiläums-Auflage zudem an diversen 50er-Logos im Innenraum und an der Karosserie. Das Antriebsangebot startet zunächst mit einem 110 kW/150 PS starken 1,5-Liter-Benziner, der mit einer Sechsgang-Handschaltung kombiniert ist. Weitere Varianten dürften folgen.

Das Sondermodell begleitet die Markteinführung des umfassend überarbeiteten Golf. Änderungen betreffen vor allem Infotainment und Bedienung. Zudem gibt es neue Plug-in-Hybride mit bis zu 100 Kilometern E-Reichweite, die zum Marktstart im Frühjahr jedoch noch nicht verfügbar sind.

Holger Holzer/SP-X