Sondermodell mit Formel-Flair – Aston Martin DBX707

Von Holger Holzer, SP-X

i Aston Martin legt ein Sondermodell des DBX auf Foto: Aston Martin

In der Formel-1-Saison 2024 liegt das Team von Aston Martin aktuell nur auf Rang fünf in der Konstrukteurswertung. Stolz sind die Briten trotzdem auf ihre Teilnahme in der Motorsport-Königsklasse, wie ein Sondermodell zeigt.