Sondermodell für die Million – Jeep Renegade und Compass

Die vergleichsweise kleinen Modelle Compass und Renegade sind für Jeep die wichtigsten in Europa. Nun gibt es beide als Sondermodell.

SP-X/Rüsselsheim. Jeep legt seine SUVs Renegade und Compass als „North Star“-Sondermodelle auf. Anlass ist der Verkauf von einer Million Einheiten der beiden Baureihen in Europa. Kennzeichen sind die zweifarbig in Grün und Schwarz gestaltete Karosserie, Panorama-Glasschiebedach und schwarze Leichtmetallfelgen in 17 Zoll (Renegade) beziehungsweise 18 Zoll (Compass). Für den Antrieb stehen ein 96 kW/130 PS starker Mildhybrid sowie der Plug-in-Hybrid mit 176 kW/240 PS zur Wahl. Die Preise starten bei 35.100 Euro für den kleinen Crossover Renegade, das Kompakt-SUV Compass gibt es ab 43.400 Euro.

Jeep hat zwei neue Sondermodelle im Programm Foto: Jeep

Holger Holzer/SP-X