Skoda schlägt Tesla – Pkw-Bestseller

Von Holger Holzer, SP-X

i Der Skoda Enyaq ist erfolgreicher als der Technikbruder VW ID.4 Foto: Skoda

Die Pkw-Bestsellerliste in Deutschland ist in Bewegung. Im September gab es unter anderem einen Führungswechsel in der Gesamtwertung.