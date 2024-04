Shooting Brake vor dem Start – Denza

BYDs Premium-Tochter Denza tritt gegen Porsche Panamera und Co. an. Unklar ist nur noch, mit welchem Antrieb.

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Die chinesische E-Automarke Denza will Ende des Jahres einen Premium-Kombi auf den Markt bringen. Technische Details zu dem Shooting Brake im Stil des Porsche Panamera nennen die Denza-Eigentümer BYD und Mercedes-Benz noch nicht, denkbar wäre aber ein Plug-in-Hybridantrieb. Die Premiere erfolgt Ende April auf der Auto Show in Peking, kurz darauf soll der Marktstart in China und später in Europa erfolgen. Neben dem Kombi dürfte es außerdem eine Limousine geben.

Denza bringt einen Shooting Brake in der Porsche-Panamera-Liga nach Europa Foto: Denza

Denza wurde 2010 als 50:50-Joint-Venture von Mercedes und BYD zunächst als reine E-Automarke gegründet. 2021 reduzierten die Stuttgarter ihren Anteil auf zehn Prozent. Seitdem füllt der chinesische Partner das Modellangebot mit Konzernfahrzeugen wie den Crossovern N7 und N8 auf. Denza wird oberhalb der Volumenmarke BYD positioniert, die beispielsweise mit VW konkurriert. Weiter oberhalb von Denza tritt die Konzernmarke Yangwang in sechsstelligen Preisregionen gegen Europas Premium- und Luxushersteller an.

Unklar ist noch, welchen Antrieb das Modell haben wird Foto: Denza

Holger Holzer/SP-X