Serienstart für 2027 geplant – Nissan testet autonome Taxis

SP-X/Wesseling. Nissan will ab 2027 in Japan autonome Mobilitätsdienste nach SAE Level 4 anbieten. Erste praktische Erfahrungen mit der Technologie sammelt der Automobilhersteller mit einem selbstfahrenden Leaf, der ab dem 1. April 2024 im Rahmen eines Pilotprojekts in Yokohama zum Einsatz kommt. Ziel ist es, in dieser Testphase zunächst die Autonomielevel schrittweise zu erhöhen und die Kundenakzeptanz autonom fahrender Taxis zu evaluieren. Für die Jahre 2025 und 2026 sind weitere Demonstrationstests im Raum Yokohama mit 20 Fahrzeugen geplant, in denen sich noch Fahrer an Bord befinden. Im Jahr 2027 sollen dann Mobilitätsdienste mit mehreren Dutzend Fahrzeugen in mindestens drei japanischen Gemeinden starten.

Der künftige Fahrdienst ist Teil der „Nissan Ambition 2030“, die freie Mobilität auch in einer von demografischem Wandel und Fahrermangel geprägten Zukunft sicherstellen will.

Mario Hommen/SP-X