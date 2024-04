Serienproduktion noch dieses Jahr – Volta Trucks vor Comeback

Anzeige

SP-X/London. Trotz der Insolvenz im vergangenen Oktober will der 2019 gegründete Elektro-Lkw-Hersteller Volta Trucks noch in diesem Jahr die ersten Fahrzeuge an Kunden in Deutschland und anderen europäischen Märkten ausliefern. 2023 war für das britisch-schwedische Start-up ein Krisenjahr, das im Herbst zunächst in der Insolvenz endete. Im vergangenen Dezember sicherte der langjährige Investor Luxor Capital jedoch den Fortbestand des Unternehmens.

In Großbritannien sind laut Volta bereits erste Kundentests unter realen Bedingungen angelaufen Foto: Volta Trucks

Der neue Eigentümer hat das in Volta Commercial Vehicles Ltd. umbenannte Unternehmen inzwischen in Großbritannien registrieren lassen und einen vereinfachten Businessplan entwickelt. Mit rund 150 Mitarbeitenden konzentriert man sich derzeit darauf, die Fahrzeugentwicklung voranzutreiben und den Volta Zero in den 16- und 18-Tonnen-Versionen für die Serienproduktion vorzubereiten.

In Großbritannien sind laut Volta bereits erste Kundentests unter realen Bedingungen angelaufen. Im Frühjahr will der Lkw-Hersteller eine größere Fahrzeugflotte aufbauen und damit auch Fahrzeuge für die Märkte in Deutschland, Frankreich und den nordischen Ländern zur Verfügung stellen. Noch in diesem Jahr soll auch die Serienproduktion bei Steyr Automotive in Österreich wieder anlaufen.

Mario Hommen/SP-X