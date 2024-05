Serienmodell bleibt nah an der Studie – Kia EV3

Anzeige

SP-X/Frankfurt. Kia baut sein E-Auto-Portfolio aus. Mit dem EV3 startet voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte eine kompaktere Alternativ zum Kia Niro EV. Auf ersten Teaser-Bildern scheint sich der Crossover eng am kantigen Design der im vergangenen Jahr gezeigten Studie zu orientieren. Gestalterisches Vorbild ist demnach das große Reise-SUV EV9. Bei der Technik dürfte sich der kleinere EV3 jedoch deutlich absetzen und ein 400-Volt-Batteriesystem an Stelle der aufwendigeren 800-Volt-Variante nutzen. Mit Details halten sich die Koreaner kurz vor der Premiere Ende Mai allerdings noch stark zurück.

Die EV3-Studie wurde im vergangenen Jahr vorgestellt Foto: Kia

Holger Holzer/SP-X