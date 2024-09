Selbstbeteiligung spart ein Viertel – Kfz-Versicherung

Viele Autofahrer verzichten auf die Selbstbeteiligung bei der Kaskoversicherung. Dabei lässt sich so unter Umständen viel Geld sparen.

SP-X/Berlin. Hohe Beiträge für die Kfz-Versicherung lassen sich unter anderem mit einer höheren Selbstbeteiligung drücken. Schon wer im Schadensfall 150 Euro selbst zahlt, kann den Gesamtbetrag in der Teilkasko um durchschnittlich 18 Prozent reduzieren, wie das Verbrauchermagazin Finanztip.de berechnet hat. Bei 300 Euro Selbstbeteiligung spart man gegenüber dem Verzicht auf die Zuzahlung 25 Prozent. Eine Versicherung dient dazu, elementare Risiken abzudecken. Eine Reparaturrechnung im dreistelligen Bereich zählt bei Kaskoversicherten in der Regel nicht dazu. Insofern lohnt es sich nach Einschätzung der Experten zu überlegen, wie viel man im Schadenfall aus eigener Tasche zahlen kann. Einer Umfrage des Magazins zufolge tun das allerdings eher wenige Autofahrer: So haben lediglich 31 Prozent der Befragten mit ihrem Kfz-Versicherer eine Selbstbeteiligung vereinbart.

Holger Holzer/SP-X