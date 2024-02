Sehen, staunen, kaufen – 34. Techno-Classica

Der Handel mit Old- und Youngtimern ist in Deutschland weiter beliebt. Entsprechend soll die Oldtimermesse Techno-Classica auch 2024 wieder Fans und Kaufwillige nach Essen locken.

SP-X/Essen. Vom 3. bis 7. April wird die Oldtimer-Messe Techno-Classica wieder ihre Tore in Essen öffnen. Auf der 34. Auflage der Klassiker-Show werden mehr als 1.250 Aussteller aus 30 Ländern ihre Old- und Youngtimer präsentieren. Viele der auf einer Fläche von 120.000 Quadratmetern gezeigten Autos stehen zum Verkauf.

Neben Oldtimer-Händlern und Klassik-Clubs werden Restauratoren, Ersatzteilhändler, Accessoires-Verkäufer, Uhren- und Technik-Händler, Künstler und Galeristen, Verlage und Automodell-Anbieter vertreten sein. Auch einige Automobilhersteller präsentieren Exponate, die zum Teil exklusiv in Essen zu sehen sind. In diesem Jahr stehen gleich mehrere Jubiläen wie etwa 125 Jahre Opel oder die Geburtstage der Marken Rolls-Royce (120), Bugatti oder Morgan (jeweils 115 Jahre) im Fokus.

Geöffnet ist die Messe am Starttag von 13 bis 20 Uhr, an den folgenden vier Tagen zwischen 10 und 18 Uhr. Lediglich am Freitag schließen die Tore erst um 19 Uhr. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt im Vorverkauf 50 Euro für den Eröffnungstag, danach 28 Euro. Jugendliche (12 bis 17 Jahre) zahlen 20 Euro, Kinder (8 bis 11 Jahre) 15 Euro, Jüngere haben freien Eintritt. Familientickets für Eltern plus drei Kinder gibt es für 70 Euro.

Mario Hommen/SP-X