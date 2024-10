Sechs Jahrzehnte im Dienst von Majestäten – Aston Martin DB12 Goldfinger Edition

Auf Maschinengewehr, Rauchgenerator und Wechselkennzeichen muss das neue 007-Sondermodell von Aston Martin zwar verzichten. Ein paar exklusive Besonderheiten sind aber trotzdem an Bord.

SP-X/Gaydon. Aston Martin verdankt seinen Ruf nicht zuletzt der Rolle als Dienstfahrzeug des Geheimagenten James Bond. Die nun aufgelegte „Goldfinger Edition“ des Achtzylinder-Sportwagens DB12 feiert nun diese 60-jährige Partnerschaft mit zahlreichen Design-Anspielungen an den gleichnamigen Film. Auch wenn 007 in dem Kino-Klassiker einen DB5 mit Sechszylindermotor gefahren ist, sollen die silberne Lackierung und die 21-Zoll-Mehrspeichenräder des Sondermodells an den Vorgänger erinnern. Dazu gibt es schwarze Bremssättel, goldene Seitenleisten und ein schwarz emailliertes Markenlogo. Der Innenraum ist als Anspielung auf Bonds Anzüge mit Stoff und Leder im Prince-of-Wales-Karomuster ausgeschlagen. Statt Chrom sorgen Gold-Applikationen für Glanz im Cockpit.

Aston Martin legt ein Sondermodell des DB12 auf Foto: Aston Martin

Zum Lieferumfang des 500 kW/680 PS starken Coupés zählen unter anderem Autoabdeckung, Schlüsselbox und ein Modellfahrzeug. Verpackt sind die Beigaben in einem Attachékoffer mit Prince-of-Wales-Karos. Einen Preis für das auf 60 Einheiten limitierte Sondermodell nennen die Briten nicht. Bereits das Standardfahrzeug kostet mindestens 225.000 Euro.

Holger Holzer/SP-X