Schwere Lkw im Minus – EU-Nutzfahrzeugmarkt

Anzeige

SP-X/Brüssel. Transporter waren europaweit gefragt, schwere Lkw nicht so sehr. Der EU-Nutzfahrzeugmarkt zeigte im ersten Quartal ein gemischtes Bild, wie der Branchenverband ACEA mitteilt. Die Neuzulassungen für Transporter bis 3,5 Tonnen legten um knapp 13 Prozent auf 400.000 Einheiten zu. Groß waren die Zuwachsraten vor allem in Italien (plus 19 Prozent) und Deutschland (plus 13 Prozent).

Schwere Lkw verkauften sich zuletzt nur mäßig Foto: Goodyear

Die Neuzulassungszahlen im Lkw-Segment hingegen sanken um 4 Prozent auf 85.300 Einheiten. Eine schwache Nachfrage gab es vor allem in Deutschland und Frankreich. Der Rückgang in der EU geht zudem vor allem auf das Konto der schweren Lkw (minus 5 Prozent), während die Nachfrage nach mittelschweren Trucks sogar um 5 Prozent zulegte.

Ein kräftiges Plus verbuchten die Busse. 9.624 Neuzulassungen entsprechen einem Wachstum von 23 Prozent, gestützt auch von einem starken deutschen Markt (plus 20 Prozent) und steigender Nachfrage in Italien (plus 18 Prozent).

In Sachen Antrieb dominiert in allen drei Segmenten weiterhin der Diesel. Der E-Antrieb spielte mit einem Marktanteil von 12 Prozent lediglich bei den Bussen eine wichtige Rolle, im Lkw kam er lediglich auf 1,9 Prozent Marktanteil. Unter den neuen Transportern waren 5,8 Prozent mit reinem E-Antrieb ausgerüstet.

Holger Holzer/SP-X