Schwarz bis hin zum Logo – Volvo XC40 und Co. als Sondermodell

SP-X/Köln. Komplett in Schwarz gehalten sind nun Volvos Kompakt-Crossover als Sondermodell „Black Edition“ zu haben. Die Karosserie des CX40 und seiner Elektro-Ableger EX40 und EC40 ist ebenso wie die Felgen schwarz lackiert, auf Chromzierrat an Kühler und Fenstern haben die Schweden verzichtet. Auch das Markenlogo ist in dem dunklen Ton gehalten. Auch innen dominiert Schwarz, es findet sich an Polstern und Dachhimmel. Die Ausstattung umfasst jeweils unter anderem ein Premium-Audiosystem, das Android-basierte Infotainment und eine elektrische Heckklappe. Für den Antrieb stehen sämtliche Varianten der Serienmodelle zur Verfügung, die Preise starten bei 49.200 Euro für den XC40 mit dem 120 kW/163 PS starken Benziner. Der Aufpreis gegenüber der Standardvariante liegt bei rund 4.800 Euro.

Holger Holzer/SP-X