Schöner tanken – Electrify America eröffnet Indoor-Ladepark

Der Indoor-Ladepark von Electrify America befindet sich in einer von außen schlicht wirkenden Funktionshalle Foto: Electrify America

SP-X/San Francisco. VWs Fahrstromanbieter Electrify Amercia, Betreiber des größtes Schnellladenetzwerks der USA, hat seinen ersten Indoor-Ladepark in San Francisco eröffnet. Das im Stadtteil South of Market gelegene, schlichte Funktionsgebäude erlaubt es E-Fahrern, rund um die Uhr an 20 Schnellladesäulen mit bis zu 350 kW zu tanken. Die überwachte Halle bietet darüber hinaus ihren Gästen zwei klimatisierte Lounges mit Sitzmöglichkeiten, WLAN, Toiletten sowie Automaten mit Getränken und Snacks.

Innen bietet die Halle 20 Schnellladesäulen, an denen mit bis zu 350 kW geladen werden kann Foto: Electrify America

Electrify America, 2017 von VW gegründet, betreibt in Nordamerika mittlerweile über 900 Schnellladestandorte mit rund 4.000 Ladesäulen. Der neue Indoor-Ladepark in San Francisco ist Teil einer Qualitätsoffensive, in deren Rahmen weitere Vorzeige-Standorte in Ballungsräumen entstehen sollen.

Die Lounges sind klimatisiert. Separat gibt es ein WC Foto: Electrify America

Mario Hommen/SP-X