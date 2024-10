Schöner stromern – Peugeot E-408

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Peugeot verpasst nun auch seinem Kompaktklasse-Flaggschiff 408 einen Elektroantrieb. Als E-408 kommt der Crossover aus Kombi, Coupé und SUV auf 157 kW/210 PS und eine Reichweite von 453 Kilometern. Die 58,2 kWh große NMC-Batterie wird serienmäßig über einen 11-kW-Bordlader geladen, an Schnellladesäulen liegt die maximale Ladeleistung bei 120 kW. Laut Hersteller reichen gut 10 Minuten am Kabel für das Nachtanken von 100 Kilometern Reichweite.

Peugeot bietet den 408 nun auch elektrisch an Foto: Peugeot

Angeboten wird die Elektro-Variante des Fünftürers in den zwei Ausstattungsvarianten „Allure“ und „GT“. Bereits in der Basis sind 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Wärmepumpe und Zweizonen-Klimaautomatik an Bord. In der höheren Linie kommen Matrix-LED-Licht, ein 3D-Instrumenten-Display sowie Ambientebeleuchtung hinzu. Die Preise dürften bei rund 45.000 Euro starten, wenn der E-408 Anfang 2025 in den Verkauf geht. Premiere feiert er nun zunächst auf dem Pariser Autosalon (14. bis 20. Oktober).

Der Crossover soll gut 450 Kilometer weit kommen Foto: Peugeot

Der 408 ist das Spitzenmodell der Franzosen in der Kompaktklasse, die ansonsten aus der Limousine 308 und dem Kombi 308 SW besteht. Beide gibt es auch mit E-Antrieb, allerdings mit nur 115 kW/156 PS. Zudem fällt die Batterie aufgrund des geringeren Radstands kleiner aus – die Reichweite liegt jeweils knapp oberhalb von 400 Kilometern.

Holger Holzer/SP-X