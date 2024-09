Schneller Schienenverkehr – Grafik: Länder mit Hochgeschwindigkeitszügen

Anzeige

SP-X/Köln. Hochgeschwindigkeitszüge können Flüge ersetzen – weltweit gesehen sind sie aber noch selten zu finden. In Europa verfügen lediglich acht Länder über Züge, die schneller als 250 km/h fahren können. In sechs weiteren Ländern fahren die Bahnen mit Geschwindigkeiten zwischen 200 und 249 km/h. Dazu kommen weitere Staaten, die ein Hochgeschwindigkeitsnetz bereits bauen oder zumindest konkret planen, wie laut Statista aus Daten der International Union of Railways hervorgeht. Lange Zeit zögerlich waren die USA, wo der schnelle Bahnverkehr aber auch an Bedeutung gewinnt.

Auf der weltweiten Schnellzug-Karte gibt es noch einige weiße Flecken Foto: Statista

Das weltweit längste Hochgeschwindigkeitsnetzt hat China mit über 40.000 Kilometern, rund zwei Drittel der globalen Gesamtstrecke. Deutschland liegt mit 1.631 Kilometern immerhin auf dem weltweiten Rang fünf hinter Spanien, Japan und Frankreich, hat unter den führenden Nationen aber die langsamsten Züge (maximal 300 km/). Die schnellsten gibt es in China (maximal 350 km/h).

Holger Holzer/SP-X