Schneller als Apple – Xiaomi SU7

Im Smartphone-Geschäft ist Xiaomi bereits ein Riese. Nun will der Tech-Konzern auch bei E-Autos groß rauskommen. Das erste Modell der Chinesen wurde nun enthüllt.

Der Tech-Konzern Xiaomi hat mit dem SU7 nun offiziell sein erstes Elektroauto vorgestellt Foto: Xiaomi

SP-X/Peking. Der vor allem für Smartphones bekannte Elektrokonzern Xiaomi hat mit dem SU7 sein erstes Elektroauto enthüllt. Es handelt sich um eine fast 5 Meter lange Viertürer-Limousine mit coupéhaftem Dachverlauf, die angesichts von 3 Meter Radstand gute Platzverhältnisse im Innenraum bieten dürfte.

Im Seitenprofil erinnert das erste Xiaomi-Auto an den Taycan von Porsche Foto: Xiaomi

Der E-Antrieb basiert auf einer 800-Volt-Architektur, auf der zunächst zwei Leistungsstufen realisiert werden. Einstiegsvariante ist ein 220 kW/299 PS starker Heckantrieb in Kombination mit einer 74 kWh großen Batterie. Damit soll der SU7l aus dem Stand auf 100 km/h in 5,3 Sekunden sprinten und bis zu 210 km/h schnell sowie 668 Kilometer weit fahren. Alternativ steht ein zweimotoriger Allradantrieb mit 495 kW/673 PS mit 101,5 kWh großem Akku zur Wahl. Die „Max“ genannte Topversion soll in 2,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten und auf maximal 265 km/h beschleunigen. Nach chinesischem Messzyklus sollen 800 Kilometer Reichweite möglich sein. Über 500 Kilometer Reichweite sollen sich innerhalb von 15 Minuten nachladen lassen.

Die coupéhafte Dachlinie des SU7 erstreckt sich weit nach hinten und endet in einem Stummelheck Foto: Xiaomi

Der Arbeitsplatz des SU7 ist digital eingerichtet. Hinterm Lenkrad gibt es eine 7-Zoll-Anzeige, die durch ein Head-up-Display in der Windschutzscheibe ergänzt wird. In der Mittelkonsole befindet sich zudem ein Infotainment-Touchscreen mit 16 Zoll Bildschirmdiagonale.

Unter anderem bietet der SU7 am oberen Rand der Windschutzscheibe einen Sensorik-Cluster, der ein Garant für automatisierte Fahrkünste auf gehobenem Niveau ist Foto: Xiaomi

Noch dieses Jahr dürfte der SU7 in China an den Start gehen.

Nun können sich Besitzer eines Xiaomi-Smartphones auch das passende E-Auto dazu bestellen Foto: Xiaomi

Mario Hommen/SP-X