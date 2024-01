Schmuckstück mit Micro-LEDs – Conti zeigt Kristall-Display

Das Kristall-Display von Continental könnte in einigen Jahren in Premium-Fahrzeugen zum Einsatzt kommen Foto: Continental

SP-X/Las Vegas. Autozulieferer Continental und Swarovski Mobility stellen auf der Tech-Messe CES (9. bis 12. Januar 2024) ein für Premiumfahrzeuge entwickeltes Zentraldisplay aus Swarovski-Kristall vor, dass in seinem transparentem Kristallkörper von Micro-LEDs erzeugte Bilder anzeigt. Das auf der CES ausgestellte Display im 10-Zoll-Format ist als Konzept deklariert. Continental geht allerdings davon aus, noch in diesem Jahrzehnt in eine Serienfertigung einsteigen zu können. Die wird allerdings erst anlaufen, wenn auch Micro-LEDs in Großserie hergestellt werden.

Das von Micro-LEDs erzeugte Bild erweckte den Anschein, im Kristallkörper zu schweben Foto: Continental

Die Micro-LEDs, die im Kristallkörper eingelassen sind, sollen sich im Vergleich zu OLEDs durch bessere Helligkeits- und Kontrastwerte auszeichnen. Sie durchleuchten den Kristallkörper, den Swarovski mit einem eigens entwickelten Facettenschliff versehen hat. Dabei wird die Illusion erzeugt, das Bild würde frei im Kristall schweben. Das Display soll so als Mittelpunkt von In-Car-Bedienkonzepten und zugleich auch als Blickfang dienen. Die Display-Größe ist variabel. Je nach Bedienkonzept des Autoherstellers soll der Kristall-Bildschirm wahlweise als reiner Anzeige- oder alternativ auch als Touchscreen-Bedienelement einsetzbar sein.

Mario Hommen/SP-X