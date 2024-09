Schluss mit Schlangestehen – Online-Zulassung

Wer sein Fahrzeug online an- oder ummeldet, spart sich den Gang aufs Amt. Künftig können das auch Händler übernehmen.

Wer sein Fahrzeug online an- oder ummeldet, spart sich den Gang aufs Amt

Wer sein Fahrzeug online an- oder ummeldet, spart sich den Gang aufs Amt Foto: MyDigitalCar

Anzeige

SP-X/Braunschweig. Wer in manchen Städten ein Fahrzeug zulassen will, kann verzweifeln. Ohne Termin geht nichts, doch die sind meist wochenlang im Voraus ausgebucht. Oft bilden sich schon weit vor Morgengrauen lange Schlangen vor den Ämtern. Eine Sicherheit, es bis zum Feierabend zum Schalter zu schaffen, gibt es trotzdem nicht. Ganz extrem war die Situation, als die Bundesregierung kurzfristig die Umweltprämie für E-Autos auslaufen ließ. Tausende Fahrzeugkäufer wollten ihren Stromer noch vor dem Stichtag zulassen, um den Bonus zu retten.

Wer sein Fahrzeug online an- oder ummeldet, spart sich den Gang aufs Amt Foto: MyDigitalCar

Mit der digitalen Fahrzeugzulassung hat sich zwar einiges verbessert, denn so lassen sich die Formalitäten online erledigen. Doch um die auf den nach 2015 ausgegebenen Zulassungsbescheinigungen aufgeklebten filigranen Siegel abzukratzen, die Codes zu entziffern und schließlich alle Daten richtig in die Masken einzugeben, braucht es jede Menge Geduld. Und die richtige Vorbereitung: Man benötigt einen für Behördengeschäfte freigeschalteten Ausweis und die passende, vom Bund freigegeben Signatur-App. Außerdem muss man vor der Zulassung ein Kennzeichen reservieren und die Nummernschilder bestellen. Dann gilt es, die formale Zulassungsbestätigung auszudrucken und im Auto sichtbar auszulegen. Nach ein paar Tagen flattert dann ein Brief mit den Papieren, AU-Plakette und den Klebe-Wappen der Gemeinde ins Haus.

Auch Gewerbekunden und Fahrzeughändler verzweifeln an den Formalitäten, denn sie können sich nicht wie private Autobesitzer digital ausweisen. Denn letztendlich geht es immer darum, dass der für den Betrieb Zeichnungsberechtigte seine Unterschrift unter den Zulassungsantrag setzt. Dabei wollen sie doch nur eines: Dem Mitarbeiter oder Kunden schnell und unkompliziert seinen Neuwagen übergeben und ihn glücklich vom Hof brausen sehen.

Einen neuen Weg geht nun Volkswagen Financial Services (VW FS). Der Finanz- und Mobilitätsdienstleister hat eine Software entwickelt, mit deren Hilfe auch Händler und Gewerbe- beziehungsweise Großkunden sämtliche Fahrzeuge mit wenigen Klicks an-, um- und abmelden können. Die neue Software integriert nun auch digitale Händler- und Gewerbesignaturen. Das Programm wurde als erstes seiner Art vom Kraftfahrt-Bundesamt für alle Zulassungsarten freigegeben. VW FS testete die Software beziehungsweise das damit verbundene Zulassungsverfahren seit 2019 in Braunschweig, mit einer Ausnahmegenehmigung des Landes Niedersachsen.

Schon 2023 gründete der Finanzdienstleister zusammen mit einem Partner das Tochterunternehmen My Digital Car, über dessen Zulassungsplattform Händler, Flottenbetreiber sowie Leasinggesellschaften und Autovermieter Autos digital anmelden können. Jedes Jahr ergäbe sich daraus ein Potenzial von mehreren Millionen digitalen Zulassungen.

Noch hat sich die Online-Dienstleistung nicht bundesweit durchgesetzt. Was auch daran liegt, dass nicht alle Zulassungsstellen ihre Dienstleistungen digitalisiert haben. Überraschend ist das nicht: Laut dem IMD World Competitiveness Ranking liegt Deutschland weltweit abgeschlagen nur auf Rang 22.

Hanno Boblenz/SP-X