Schlauer gemacht – VW integriert ChatGPT

VW macht das Infotainment künstlich intelligenter Foto: VW

SP-X/Las Vegas. Auf der Tech-Messe CES (9. bis 12. Januar 2024) zeigt Volkswagen erste Modelle, die im Sprachassistenten IDA zusätzlich den Chatbot „ChatGPT“ integrieren. Dadurch kann man mit dem Fahrzeug in natürlicher Sprache kommunizieren und zum Beispiel Fragen über Freizeitangebote der Umgebung zu stellen. In der Hierarchie der Sprachassistenten bleibt IDA erster Ansprechpartner für Sprachbefehle. Sollte IDA mit der Anfrage nichts anfangen können, kommt zusätzlich die KI ins Spiel. Die entsprechende Antwort vom Chatbot wird von der gewohnten IDA-Stimme vorgelesen.

Ab dem zweiten Quartal 2024 sollen in ersten Märkten Modelle mit Chatbot verfügbar sein. Voraussetzung ist eine Ausstattung mit der neuesten Infotainment-Generation, die in den E-Modellen ID.3 bis ID.7 sowie in Tiguan, Passat und Golf verfügbar ist. Die ChatGPT-Funktion kann im Fahrzeug ohne die Einrichtung eines Accounts bei ChatGPT genutzt werden.

Mario Hommen/SP-X