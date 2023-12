Rückruf ohne Rückruf – Tesla-Autopilot

Tesla „ruft“ in den USA Millionen Autos zurück. In die Werkstatt müssen sie aber nicht.

SP-X/Washington. Tesla muss in den USA bei rund zwei Millionen Autos wegen Sicherheitsmängeln nachbessern. Grund ist das Assistenzsystem „Autopilot“: Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA stuft die Funktion als zu wenig gegen Missbrauch gesichert ein. Eine offizielle Rückruf-Anordnung gibt es nicht; Tesla folgt der Argumentation der Beamten zwar nicht, hat sich aber für ein freiwilliges Update entschieden. Dieses soll per Funk erfolgen, ein Werkstattaufenthalt ist nicht nötig. Vorausgegangen war eine lange Untersuchung der Behörde, die nun auch die Wirksamkeit der Nachbesserungen überprüfen will. Betroffen sind die Modelle Model S, Model X, Model 3 und Model Y, zurück bis Modelljahr 2012.

Holger Holzer/SP-X