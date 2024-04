Rückkehr mit mehr Leistung – Porsche Cayenne GTS

Porsche bietet den Cayenne nun auch wieder in der Version GTS an

Porsche bietet den Cayenne nun auch wieder in der Version GTS an

SP-X/Zuffenhausen. Porsche bietet sein vor rund einem Jahr umfangreich geliftetes SUV-Modell Cayenne jetzt wieder in der Modellvariante GTS (Gran Turismo Sport) an. Ganz in der GTS-Tradition handelt es sich um eine sportlich geschärfte und zugleich tourentaugliche Antriebsvariante. Herzstück ist ein V8-Biturbo, der 368 kW/500 PS über ein Achtgang-Automatikgetriebe an alle Räder verteilt. Das um 60 PS stärkere Triebwerk ermöglicht bessere Fahrleistungen als das 2023 eingestellte Vorgängermodell: Der Sprint auf 100 km/h gelingt in 4,4 Sekunden (-0,4 sec), die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 275 km/h (+5 km/h).

Zu den optischen Besonderheiten zählen abgedunkelte Leuchteinheiten, rote Bremssättel, Schwarzakzente wie zusätzliche Schwellerverkleidungen und größere Kühlluftöffnungen in der Front. Eine Sportauspuffanlage in dunklem Bronzeton sowie 21-Zoll-Räder im RS-Spyder-Design runden die optischen Maßnahmen ab. Im Innenraum finden sich achtfach verstellbare Sportsitze, ein GT-Sportlenkrad und Race-Tex-Bezüge. Zur Serienausstattung gehören außerdem ein Bose-Surround-Soundsystem, ein Panorama-Dach und das Sport-Design-Paket. Ebenfalls serienmäßig ist ein Luftfederfahrwerk, das große Onroad-Performance bei gleichzeitig hohem Komfortniveau gewährleisten soll.

Die neue GTS-Version ist ab Sommer als Cayenne und Cayenne Coupé erhältlich. Die Preise werden voraussichtlich bei rund 120.000 Euro beginnen.

Mario Hommen/SP-X