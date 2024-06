Richtige Tankstrategie schont Urlaubskasse – Tipp: Spritkosten bei Auslandreisen beachten

Anzeige

SP-X/Köln. Wer in den kommenden Sommerferien mit dem Auto ins europäische Ausland fahren will, sollte sich vorher über die Spritpreise in den Reiseländern informieren. Wer danach seine Tankstrategie ausrichtet, kann unter Umständen einiges an Geld sparen. Denn in Ländern wie Italien, Holland oder Dänemark ist Benzin in der Regel teurer als hierzulande oder in Österreich. Daher kann es sich lohnen, schon vor der Grenze einen Tankstopp einzulegen und das Reiseauto voll zu tanken. Bei unseren östlichen Nachbarn ist Super hingegen in der Regel deutlich günstiger. Ähnlich sieht es bei Diesel aus. In Polen oder Kroatien kann der Liter Kraftstoff rund 30 Cent günstiger sein als beispielsweise in Deutschland. Wer also in ein Land mit niedrigen Spritpreisen fährt, sollte möglichst erst nach dem Grenzübertritt volltanken. Bei 50 Litern im Tank kann die Ersparnis pro Tankfüllung rund 15 Euro betragen.

Was in Deutschland gilt, gilt oft auch im Ausland: Teure Autobahnraststätten meiden und stattdessen im Hinterland oder – zum Beispiel in Frankreich – an großen Supermärkten tanken. Schon beim Tanken kann sich der Umweg wegen der oft großen Preisunterschiede lohnen. Im Supermarkt gibt es zudem Lebensmittel oder Getränke deutlich günstiger als an einer Raststätte oder Tankstelle. Wer also die beim Tanken beliebten Snacks im Supermarkt kauft, spart zusätzlich.

Mario Hommen/SP-X