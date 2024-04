Raue Schale, frischer Kern – Jeep Renegade 2024

Der kompakte Jeep geht in seine zehnte Saison. Das Alter sieht man ihm von außen kaum an, Technik und Ambiente im Innenraum waren jedoch nicht mehr wettbewerbsfähig. Zeit für ein Update.

Den Einstieg in die Renegade-Welt markiert der e-Hybrid mit mild-hybridisiertem 1,5-Liter-Turbobenziner Foto: Jeep

SP-X/Mailand. Mit einer Dekade auf dem Buckel zählt der Jeep Renegade bereits zur Riege alter Haudegen auf dem Automarkt. Seit Einführung 2014 hat sich am Package des kompakten SUV kaum etwas geändert. Einige gezielte Updates sollen dem Renegade jetzt dabei helfen, mit der Vielzahl modernerer Konkurrenten mitzuhalten. Das aufgefrischte Modell ist zu Preisen ab 30.800 Euro bestellbar.

Ungewöhnlich für ein Facelift: An der Karosserie wurden keine Änderungen vorgenommen. Das rustikale Design des Renegade altert kaum und kommt im Markt immer noch gut an, sodass die Verantwortlichen hier kein Handlungsbedarf sahen. Doch die Technik und das Ambiente an Bord wirkte angestaubt, der Hersteller kümmerte sich um eine kleine Kernsanierung.

Für 2024 aufgerüstet hat die Marke das Infotainment mit einem jetzt deutlich größeren 10,1-Zoll-Touchscreen Foto: Jeep

Für 2024 aufgerüstet hat die Marke das Infotainment mit einem jetzt deutlich größeren 10,1-Zoll-Touchscreen, der bereits im größeren Jeep Compass zum Einsatz kommt, und paart ihn mit einem digitalen 10,25-Zoll-Display hinter dem Lenkrad. Laut Jeep soll eine verbesserte Rechenleistung die fünffache Geschwindigkeit des vorherigen Systems und zudem Over-the-Air-Updates ermöglichen.

Ein großflächiges Panoramaglasdach sorgt beim Renegade für ein besonders luftiges Raumerlebnis Foto: Jeep

Ebenfalls neu sind ein digitales Rückfahrkamerasystem, USB-A- und USB-C-Anschlüsse sowie kabellose Apple CarPlay und Android Auto. Zudem ist Amazons Alexa integriert mit deren Hilfe Türschlösser und Beleuchtung über die Smartphone-App bedient werden können.

Man sieht es ihm kaum an, aber der Jeep Renegade geht in seine zehnte Saison. Foto: Jeep

Gab es den Renegade früher noch als reinen Benziner oder sogar als Diesel, wird er ab 2024 ausschließlich elektrifiziert zu haben sein. Den Einstieg bildet der Renegade e-Hybrid mit mild-hybridisiertem 1,5-Liter-Turbobenziner. Der wird er von einem 15 kW/20 PS starken Elektromotor und einer 48-Volt-Batterie unterstützt, leistet maximal 95 kW/130 PS und bietet 240 Nm Drehmoment.

Das aufgefrischte Modell ist zu Preisen ab 30.800 Euro bestellbar Foto: Jeep

Alternativ zur Verfügung steht der Renegade 4xe in zwei Leistungsvarianten, der Allradantrieb mit Plug-in-Hybrid-Technologie kombiniert. Er verfügt über einen 95 kW/130 PS oder 132 kW/180 PS starken Verbrennungsmotor, der mit einem 44 kW/60 PS starken Elektromotor mit 250 Nm Drehmoment und einer 11,4-kWh-Batterie gekoppelt ist. Damit kommt er auf eine Systemleistung von 140 kW/190 PS bzw. 177 kW/240 PS, die rein elektrische Reichweite liegt bei etwa 34 Kilometern.

Der aktualisierte Renegade kann ab sofort in fünf Ausstattungsvarianten bestellt werden. Neben dem Renegade Basispaket ab 30.800 Euro bietet die Range noch Altitude, Summit, Overland sowie Trailhawk als Topvariante, für die dann mindestens 47.900 Euro sind.

Alexander Sellei/SP-X