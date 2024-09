Raststätten oft zu langsam – Ladeinfrastruktur

Schnelles Schnellladen ist an vielen Autobahnraststätten immer noch nicht möglich, bemängelt der ADAC. An manchen Standorten gibt es gar keinen Strom für das E-Auto.

SP-X/München. Die Ladeinfrastruktur an deutschen Autobahnraststätten bleibt ausbaufähig. In dem aktuellen Rastanlagen-Test des ADAC gab es lediglich am Standort Sindelfinger Wald an der A8 ausreichend viele Ladepunkte mit mindestens 150 kW Leistung. Alle anderen Rastanlagen fielen in diesem Punkt durch, boten zu wenige oder zu schwache Ladesäulen. Auf 3 der 40 getesteten Anlagen an den 15 längsten Autobahnen fand sich keine einzige Ladesäule.

Von Schnellladen spricht man klassischerweise ab einer Ladeleistung von 50 kW. Die aktuell schnellsten Säulen liefern 350 bis über 400 kW.

Holger Holzer/SP-X