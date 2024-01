Rapper flexen mit Luxus-Karren – Automarken in der Popkultur

SP-X/Köln. Autos spielen in der Popkultur eine wichtige Rolle als Symbol für Freiheit oder Status. Im Hiphop wird gerne mit Luxus-Karren geprotzt – vor allem vom Deutsch-Rapper Kollegah, wie das Glücksspielportal Spielbank.com.de ermittelt hat. In 33 Songs erwähnt der Düsseldorfer „Mercedes“ und zahlt somit kräftig auf das Konto der Marke ein, die mit 16.415 musikalischen Erwähnungen zudem klar auf Rang eins der internationalen Erwähnungs-Hitparade steht. Auf den Plätzen folgen Lamborghini, Bentley, Ferrari und Porsche mit 8.474 bis 6.874 Nennungen.

Marken von außerhalb des Luxus- und Sportwagenkosmos finden sind wenige in der Top 14. Honda hat es immerhin auf Rang 8 geschafft, Chevrolet auf 13. Unter den Künstlern mit den meisten Marken-Nennungen findet sich Kollegah weitere zwei Mal: In 17 Songs kommt Ferrari vor, in sieben Lexus. Auch die übrigen Sänger rekrutieren sich vor allem aus dem Hiphop und artverwandten Künsten. So hat der französische Rapper JUL offenbar ein Faible für Audi (34 Nennungen), Missy Elliot fährt mit Rolls-Royce ein paar Ligen höher (5 Nennungen) und Tyga ist mit Bugatti (6 Nennungen) in der obersten Luxus-Etage zuhause.

Holger Holzer/SP-X