Radlager erhöht Reichweite – Elektrische Nutzfahrzeuge

Schaeffler zeigt auf der IAA in Hannover seine E-Achse

Schaeffler zeigt auf der IAA in Hannover seine E-Achse Foto: Schaeffler

Anzeige

SP-X/Herzogenaurach. Mit neuartigen Radlagern will Schaeffler den E-Antrieb von Nutzfahrzeugen effizienter machen. Die sogenannte Insert-Unit-Radlager werden mit Gussgehäusen zu Radlagereinheiten verbaut, auf die Achse montiert und anschließend verspannt. Gegenüber der herkömmlichen Bauweise mit Standardkegelrollenlagern soll das pro Rad bis zu 15 Kilogramm Gewicht sparen. In Kombination mit reibungsarmen Dichtungen sollen die Einheiten zudem die Reibung um 70 Prozent reduzieren. Das soll die Reichweite bei E-Nutzfahrzeugen um bis zu fünf Kilometer erhöhen. Zudem entfallen laut dem Zulieferer die üblichen Wartungsarbeiten. Das fränkische Unternehmen stellt die Insert-Unit-Radlager nun auf der IAA Transportation in Hannover als Teil seiner E-Achse für elektrische Nutzfahrzeuge vor.

Schaeffler zeigt auf der IAA in Hannover seine E-Achse Foto: Schaeffler

Holger Holzer/SP-X