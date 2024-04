Rabatt mit Doppel-Wumms – Toyota bZ4X wird günstiger

Anzeige

SP-X/Köln. Toyota senkt in Deutschland die Preise für sein Elektromodell bZ4X und ordnet zudem das Ausstattungsangebot neu. Für die Einstiegsversion, den frontgetriebenen bZ4X mit 150 kW/204 PS in der Ausstattung Comfort, sinkt der Preis um rund 10 Prozent auf 42.900 Euro. Für alle Varianten des bZ4X bietet Toyota bis Ende Juni zusätzlich einen Elektrobonus in Höhe von 8.000 Euro an. Der gilt für Privat- und Gewerbekunden sowie bei Leasing, Finanzierung oder Barkauf. Für Barkaufkunden sinkt der Basispreis damit auf rund 35.000 Euro.

Bis Ende Juni ist der Toyota bZ4X in Deutschland für rund 35.000 Euro zu haben Foto: Toyota

Im Gegenzug bietet der bZ4X eine 71-kWh-Batterie, mit der das Basismodell über 500 Kilometer weit kommt. Mit an Bord sind Zwei-Zonen-Klimaautomatik, schlüsselloses Zugangssystem, Rückfahrkamera, Abstandstempomat sowie ein Infotainmentsystem mit 8-Zoll-Touchscreen und Navigation.

Alternativ gibt es den bZ4X in der Ausstattungsvariante „Team Deutschland“, die zu Preisen ab 47.500 Euro zusätzlich mit Matrix-LED-Scheinwerfern, einer Heizung für Lenkrad, Vordersitze und Frontscheibe, einer 360-Grad-Kamera, einer elektrischen Heckklappe, einer Smartphone-Ladeschale und einem größeren 12,3-Zoll-Display ausgestattet ist. Topversion ist der rund 50.000 Euro teure Lounge, der außerdem noch eine Fußraumheizung, ein intelligentes Einparksystem und 20-Zoll-Räder bietet.

Für jeweils 3.000 Euro Aufpreis können die beiden höheren Versionen auch mit einem 160 kW/218 PS starken Allradantrieb kombiniert werden, der das Reichweitenfenster auf rund 460 Kilometer verkleinert.

Mario Hommen/SP-X