Preise gesenkt – Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid

Toyota dreht an der Preisschraube für den RAV4 PHEV und zwar zugunsten der Kaufinteressenten. Einen Bonus gibt es noch obendrauf.

Anzeige

SP-X/Köln. Toyota senkt die Preise für den RAV4 mit Plug-in-Hybridantrieb (PHEV). Das 225 kW/306 PS starke Topmodell des Mittelklasse-SUV ist nun in einer neuen, namenlosen Einstiegsversion ab 52.800 Euro erhältlich. Die Preise für die Ausstattungslinien Comfort, Style und GR Sport wurden zudem um je 3.000 Euro reduziert, so dass sie nun ab 56.800, 63.800 und 65.000 Euro zu haben sind. Außerdem zahlt Toyota Privat- und Geschäftskunden beim Barkauf oder Finanzierung des RAV4 PHEV einen Elektrobonus in Höhe von 5.000 Euro.

Toyota macht den RAV4 mit Stecker günstiger Foto: Toyota

Elfriede Munsch/SP-X