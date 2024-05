Preis drastisch gesenkt – Mercedes-Benz EQT

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Mercedes hat die Preise für seinen elektrisch angetriebenen Hochdachkombi EQT deutlich gesenkt. Der vor rund einem Jahr zu Preisen von 49.400 Euro eingeführte Technikbruder des Renault Kangoo E-Tech wird ab sofort inklusive Mehrwertsteuer zu Preisen ab 37.700 Euro angeboten.

Die Preise für den elektrisch angetriebenen EQT hat Mercedes deutlich gesenkt Foto: Mercedes-Benz

Den Einstieg markiert die Ausstattung Advanced Plus, die unter anderem mit Klimaautomatik, in Höhe und Neigung verstellbarem Lederlenkrad, Keyless-Go, Tempomat, Rückfahrkamera, Parkpiepser hinten und DAB-Radio ausgestattet ist. Die höheren Ausstattungsniveaus Premium und Premium Plus starten bei 39.700 bzw. 41.500 Euro.

Allen gemein ist ein 90 kW/122 PS starker E-Antrieb in Kombination mit 45-kWh-Batterie für rund 280 Kilometer Reichweite.

Mario Hommen/SP-X