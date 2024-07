Praktische Helferlein einpacken – Tipp: Stau auf der Autobahn und die Blase drückt

Anzeige

SP-X/Berlin. Was tun, wenn im Stau auf der Autobahn die Blase drückt? Aussteigen und ein Plätzchen für die dringenden Notdurft suchen? Besser nicht, denn das Betreten der Autobahn ist nach Paragraf 18 Abs. 9 der Straßenverkehrsordnung (StVO) verboten. Das gilt auch für Standstreifen und Rettungsgasse, darauf weist der Mobilitätsclub ACE hin.

Im Stau stehen, ist schon nervig. Wenn dazu die Blase drückt, wird es sehr stressig Foto: SP-X

Der Club rät, kleine „Notfalltoiletten“ oder „Taschen-WCs“ an Bord zu haben. Sie gibt es in verschiedenen Ausführungen für Männer, Frauen und Kinder. Wer mit dem Wohnmobil im Stau steht und eine Toilette an Bord hat, hat es einfacher. Bei ausgeschalteter Zündung darf das stille Örtchen genutzt werden. Sobald der Verkehr wieder rollt, müssen aber alle Insassen wieder ihre Plätze einnehmen.

Holger Holzer/SP-X